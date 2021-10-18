Степанов назвав головну проблему через офшори Зеленського

Питання, яке виникло у громадян України, що стосується офшорів студії "Квартал 95", до якої причетний президент Володимир Зеленський, три тижні не коментувалося офіційно вищим ешелоном влади. І це головна проблема, заявив колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Украина 24.

"Найбільше поганого наробило саме мовчання. Я вважаю, що президент країни, як вища посадова особа нашої країни, зобов'язаний відповідати на запитання, які є в суспільстві. Як тільки вийшла ця інформація, це питання навіть не юридичне, я впевнений, що у великої кількості людей виникли запитання. Якщо це абсолютно нормально, абсолютно нормальне ведення бізнесу, то відразу виходиш на пресконференцію та відповідаєш, за що отримували кошти, як вівся бізнес, і далі немає жодних запитань" , — зазначив Степанов.

Екскерівник МОЗ України вважає, що це мовчання двояко могло бути сприйнято не тільки в Україні, але і в країнах Заходу.

"Три тижні мовчання - це проблема в країні, тому що відразу всі починають думати: "Ну, якщо мовчить, то щось є". Це перша проблема. Друга проблема - це проблема на Заході. Вони так само думають: "Ну, якщо мовчить, нічого не говорить...". Тим паче, що прозвучали певні речі щодо коштів у Приватбанку. Мені здається, що це сама головна проблема, — повідомив Степанов.

Як відомо, журналісти видання "Слідство.Інфо" 3 жовтня оприлюднили розслідування "Офшор 95". Розслідувачі розповіли про офшорні рахунки Володимира Зеленського, зокрема про те, що бізнес "Кварталу 95" стоїть на офшорній мережі. Центральною в ньому є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Віргінських островах.

У ЗМІ пізніше з'явилася витяг з інтерв'ю Зеленського, в якому він повідомив, що офшори були задіяні ще за часів експрезидента Віктора Януковича. За його словами, на той момент в Україні складно було створювати медіапроєкти, щоб на них не чинився політичний тиск.