В Раде озвучили сроки принятия госбюджета

Верховна рада може схвалити проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік до кінця листопада - середини грудня. У першому читанні документ проголосують у представленому Кабміном варіанті, повідомляє РБК-Україна.

"В ідеалі - щоб ми в кінці листопада проголосували за нього (проєкт держбюджету-2022 - ред.) у другому читанні, проте цілком нормальний сценарій, якщо ми проголосуємо за нього і в першій половині грудня. Ми б дуже хотіли уникнути цих бюджетних ночей" , - сказала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук..

За її словами, на засіданні фракції "Слуга народу" під час обговорення бюджету були присутні міністр фінансів Сергій Марченко, який відповідав на запитання депутатів, а також прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кравчук зазначила, що фракція "Слуга народу" планує проголосувати проєкт бюджету в тому варіанті, в якому він був поданий до Верховної ради, і бюджетні висновки.

"Бюджетні висновки досить широкі, вони дозволяють до другого читання врахувати зміни фактично до будь-якої Програми" , - уточнила депутат.

Вона додала, що після голосування законопроєкт бюджету повернеться до Мінфіну. У документі залишиться все, що було обіцяно в першому читанні. При цьому депутат зазначила, що між першим і другим читанням Рада розраховує на збільшення доходів.

"Тому основні зміни будуть вже між першим і другим читанням, тобто після голосування в середу цей документ буде змінюватися, повернеться в Раду і буде доопрацьований бюджетним комітетом" , - сказала Кравчук.

Автор: Уляна Безпалько