Саакашвілі закликав владу Грузії не розганяти протести

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у Руставський в'язниці, звернувся до держслужбовців із закликом не розганяти мирні акції протесту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Закликаю спецназівців і поліцейських, не розганяти мирні акції протесту свого народу, народу, який вони повинні захищати" , - написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook в понеділок.

Він зазначив, що 14 жовтня в Тбілісі зібралися "60 тисяч осіб, які вимагали звільнення країни, а не тільки звільнення особисто мене".