Саакашвілі закликав владу Грузії не розганяти протести
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у Руставський в'язниці, звернувся до держслужбовців із закликом не розганяти мирні акції протесту, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Закликаю спецназівців і поліцейських, не розганяти мирні акції протесту свого народу, народу, який вони повинні захищати", - написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook в понеділок.
Він зазначив, що 14 жовтня в Тбілісі зібралися "60 тисяч осіб, які вимагали звільнення країни, а не тільки звільнення особисто мене".
"Такі збори людей - безпомилковий знак, що у режиму немає ніякої опори в суспільстві", - написав Саакашвілі.