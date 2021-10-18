Зеленський запевнив у готовності України до піку "Дельти"

Україна готова до третьої хвилі коронавируса. Пік інфікування штамом Дельта незабаром буде згасати. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV, повідомляє Кореспондент.

"Третя хвиля - хвиля Дельта. По-перше, ми повинні розуміти, що вона прийшла в Україну пізніше, ніж до Європи ... Пік Дельти сьогодні і в найближчі два тижні буде згасати, мені так здається. І не просто здається, я знаю ту чи іншу інформацію з Міністерства охорони здоров'я, з РНБО. Головне, в цьому питанні зрозуміти, наскільки ти готовий. Вважаю, що Україна готова ", - зазначив Зеленський.

Він додав, що в країні в інфекційних лікарнях за добу розгортається до 90 тисяч ліжок з киснем, апаратами штучної вентиляції легенів.