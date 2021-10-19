19 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день в світі відзначаються Міжнародний день балету, Міжнародний день джина з тоніком, День написання листа в майбутнє, Всесвітній день обізнаності та дитячої кістки і суглобах, День "Оцініть своє життя", повідомляє УНИАН.

У США - День штату Кентуккі, День аптечного техніка, День "Одягайся як придурок", День супу з морепродуктів, День нових друзів, в Казахстані - День рятувальника, в Молдові - День юриста, в Канаді - День боротьби з псоріатичним артритом, в Болгарії - День святого Івана Рильського Чудотворця, в Киргизстані - День працівників соціального захисту і профспілок, в Перу - День перуансько-африканської дружби, у Вірменії - День ракетно-артилерійських військ, в Індії - свято врожаю "Шарад Пурніма", в Непалі - коджаграт Пурніма.

Пам'ятні дати 19 жовтня, річниці та події

19 жовтня 1901 року бразилець Альберто Сантос-Дюмон обігнув на 33-метровому Дирижаблі Ейфелеву вежу, продемонструвавши керований політ на апараті легше повітря, і завоювавши приз в 100 тисяч франків.

У 1943 році американський студент-мікробіолог Альберт Шац, який працював під керівництвом Зельмана Ваксмана - американського мікробіолога і біохіміка з українським корінням, - виділив антибіотик стрептоміцин - перший препарат, що приніс позитивний ефект при лікуванні туберкульозу. Препарат утворювався на основі культури Sir. griseus.

Відкриття стрептоміцину і з'ясування його цінних лікувальних якостей послужили потужним поштовхом в дослідженні актиноміцетів і пошуків серед них продуцентів нових антибіотичних речовин. Широкі пошуки увінчалися відкриттям таких цінних антибіотиків, як хлоромицетин (хлорамфенікол), неоміцин, хлортет-рациклін, тетрациклін і багатьох інших біологічно активних сполук, утворених актиноміцетами. У 1952 році Ваксман був нагороджений Нобелівською премією з фізіології та медицини "за відкриття стрептоміцину, першого антибіотика, ефективного при лікуванні туберкульозу".

У 1960 році почалася економічна блокада Куби з боку США.

У 2000 році невідомий донині меценат подарував Франції цінну колекцію з 109 творів мистецтва, в числі яких картини, малюнки, пастелі та скульптури XVIII, XIX і XX століть. Для Франції - це одне з найбільших пожертвувань століття.

У 200 році в Нью-Йорку відкрилась філія знаменитого Музею Мадам Тюссо. Оздоблення музею коштувало його творцям 50 мільйонів доларів. Нова експозиція складена з 200 воскових фігур.

У 2011 році американський і японський інженери Олександр Йі і Сігеру Кондо розрахували значення числа "Пі" з точністю в 10 трильйонів цифр після коми. Число Пі є математичною константою, що виражає відношення довжини кола до довжини її діаметра. Пі являє собою ірраціональне число, тобто його значення не може бути точно виражено у вигляді дробу m/n, де m і n - цілі числа. Отже, його десяткове подання ніколи не закінчується і не є періодичним. Колишній рекорд обчислення точності числа Пі був поставлений французьким інженером Фарбісом Балларом, який обчислив це число з точністю до 2,7 млрд знаків після коми.

Американський і японський інженери кажуть, що над обчисленнями працювали разом, обмінюючись даними по електронній пошті. Обчислення зайняли 90 днів, але для того, щоб провести подібні розрахунки, фахівцям довелося використовувати масив з 20 жорстких дисків для зберігання проміжних даних.

Наприкінці 2011 року американський музикант Майкл Блейк поклав число Пі на музику. Для цього він взяв 31 цифру після коми, поставив кожній цифрі у відповідність ноту (так як нот 7, а цифр 10, то йому довелося "забратися" в сусідню октаву). Використовуючи квінтове коло, він поставив цифрам у відповідність акорди. Потім, використовуючи отримані дані, він аранжував мелодію В темпі 157 ударів в хвилину (тобто 314, поділене на два).

В принципі, на практиці "рекордне" знання кількість цифр числа Пі не потрібно. Так, наприклад, 39 знаків числа Пі досить для того, щоб обчислити довжину кола з діаметром, рівним діаметру Всесвіту, з похибкою менше діаметра одного атома водню.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 19 жовтня вшановує пам'ять апостолів Дениса і Фоми. Інші назви свята: "Фома", "Фома Хлебник", "Фома невірний", "Денис Позимний і Фома".

Що сьогодні не можна робити

Не варто заздрити і думати погано про кого-небудь. Якщо у вас багато образ, то не вимовляйте їх близьким, а скажіть у відкрите вікно. Тоді вітер віднесе всі слова, не буде скандалу, а душа ваша заспокоїться. Також намагайтеся тісно не контактувати з малознайомими людьми.

Прикмети на 19 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

немає вітру - чекайте швидких холодів;

якщо дим стелиться, то незабаром бути негодою.

Іменини 19 жовтня

Іменини у Макара, Земовіта, Івана і Никанора.