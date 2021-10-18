На Харківщині водій-порушник збив патрульного

У Харківській області водій легкового автомобіля, зупинений автопатрулем за перевищення швидкості, при винесенні постанови наїхав на одного з патрульних. Інспектора госпіталізували, повідомляє Кореспондент.

"18 жовтня близько 13:15 автопатруль на автодорозі Київ-Харків-Довжанський біля села Травневе Харківського району зупинив за порушення встановлених обмежень швидкості руху автомобіль Suzuki Jimny. При винесенні відносно порушника 1975 року народження постанови про накладення адміністративного стягнення ... водій почав рух та скоїв наїзд автомобілем на одного з патрульних" , - йдеться в повідомленні пресслужби поліції регіону.

Поліцейського відправили до лікарні. Порушника зупинили та передали слідчо-оперативній групі. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Слідчі встановлюють обставини події.