ПАР направить в Україну торгову місію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Міністром міжнародних відносин та співробітництва ПАР Полою Пандор, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це заявили в пресслужбі МЗС України. Відзначається, що розмова стала першим контактом глав МЗС України і ПАР з 1998 року.

"Міністри домовилися відновити повноцінний двосторонній діалог, провести політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами, розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво" , - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили також розширення договірно-правової бази відносин і співробітництво в рамках міжнародних організацій. Кулеба запропонував південноафриканської стороні направити в Україну торгову місію для вивчення можливостей розвитку співробітництва.

"Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема в галузі сільського господарства і продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму" , - підкреслив він.

Міністр нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності України приділяє особливу увагу розвитку відносин з країнами Африки. Сторони також домовилися про подальшу тісну співпрацю. Наледі Пандор прийняла запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну в наступному році.