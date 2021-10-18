Обвинуваченого в підпалі автомобілів харків'янина судитимуть

Київська окружна прокуратура Харкова затвердила і направила до суду обвинувальний акт щодо раніше неодноразово судимого жителя міста, підозрюваного у підпалі автомобілів на загальну суму понад 3,5 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, чоловікові інкримінується умисне пошкодження майна шляхом підпалу, що призвело матеріальної шкоди в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 194 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 липня 2021 року близько о 03:50 в Київському районі Харкова, неодноразово судимий харків'янин ... за допомогою запальнички підпалив скляні пляшки з горючою речовиною і перекинув суміш через металевий паркан в сторону автомобілів, що знаходяться на майданчику" , - йдеться в повідомленні.

В результаті підпалу було пошкоджено декілька автомобілів, які підприємство орендувало у товариства з обмеженою відповідальністю. Згідно з висновком експертизи, підприємству-орендарю завдано матеріальних збитків на загальну суму понад 3,5 млн. грн.