Спецпред США по Афганістану пішов у відставку

Спецпредставник США з питань афганського примирення Залмай Халілзад покинув свій пост. Про це інформувала пресслужба Держдепу з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє Лента.Ру.

Блінкен висловив подяку Халілзаду за «десятиліття його роботи в інтересах американського народу». Він додав, що звільнену посаду займе заступник Халілзада Томас Уест. Про причини цього рішення інформації не наводиться.

Раніше журналісти CNN повідомляли, що своє рішення про відхід з поста Халілзад прийняв ще кілька днів тому.

У середині серпня повідомлялося, що Халілзад відправився в Доху, щоб спробувати переконати членів радикального руху «Талібан» припинити наступ в Афганістані. Він мав намір допомогти сформувати ряд спільних міжнародних заходів у відповідь у зв'язку з різким погіршенням ситуації в Афганістані.