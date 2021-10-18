Від коронавірусу померла заслужена артистка України

Від COVID-19 померла заслужена артистка України Марія Гонта.﻿ Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олег Вергеліс, посилаючись на Тернопільський театр, повідомляє УНІАН.

"Вона ні на що не скаржилася, крім часу, який для усіх актрис світу - невблаганний. Світла пам'ять чудовій українській актрисі, яка так і не дочекалася звання "народної", хоча з позицій історії українського театру вона була дійсно народною, як ніхто інший у цей суперечливий час..." , - написав він.

Марія Гонта зіграла понад 100 ролей, серед яких: Маруся Чурай ("Дівчина з легенди" Л. Забашти), Маруся ("Дай серцю волю, заведе в неволю" М. Кропивницького), Катря ("Не судилось", М. Старицького), Ганна ("Маруся Богуславка", М. Старицького), Мелася ("Оборона Буші", М. Старицького), Оксана, Одарка ("Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Артемовського) та інші.