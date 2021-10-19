В Польше обвинили РФ в ведении многоступенчатой гибридной войны

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский обвинил Россию в ведении многоступенчатой гибридной войны против страны. Об этом он заявил в интервью изданию Gazeta Polska, повідомляє Лента.Ру.

По мнению политика, сейчас против Польши ведется гибридная война сразу в двух направлениях: возле польско-белорусской границы и в самой Варшаве. Качиньский полагает, что создание этих двух фронтов позволили президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко «к эскалации и усилению атаки».

Кроме того, Качиньский обвинил Лукашенко в развязывании миграционного кризиса на границе Польши, а также обвинил Москву и Минск в поддержке польской оппозиции, которая встала на защиту белорусских мигрантов. По его мнению, лидеры оппозиции лишь усиливают давление на Польшу.