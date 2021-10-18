У Києві на зупинці сталася поножовщина

У Дніпровському районі Києва в понеділок, 18 жовтня, на зупинці громадського транспорту конфлікт між двома чоловіками переросла в різанину: потерпілий отримав поранення живота, повідомляє Кореспондент.

Про це інформувала пресслужба столичної поліції. Інцидент стався біля станції метро Лівобережна.

"Під час посадки в маршрутний транспортний засіб між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, в результаті чого один з них вдарив опонента ножем у живіт" , - інформували правоохоронці.

Пораненого учасника конфлікту госпіталізували. Зловмисника ж затримали свідки події. Ним виявився 50-річний раніше судимий уродженець Полтавської області.

Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Після перевірки події йому буде дана правова кваліфікація.