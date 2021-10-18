Держдеп почав розслідування зусиль Байдена в Афганістані

За інформацією Politico Держдеп США почав розслідування зусиль Адміністрації президента Джо Байдена в Афганістані. Розслідування стосується недавнього виведення американських військ з республіки, повідомляє РБК-Україна.

Під час розслідування генеральний інспектор Держдепартаменту США Дайана Шоу приділить увагу програмі видачі спеціальних імміграційних віз, процесу переселення афганських біженців до США, а також евакуації американського дипломатичного персоналу з Кабула.

Дайана Шоу вже повідомила конгрес про плани провести розслідування. Крім того, вона заявила про запуск "наглядових проєктів" щодо припинення військових і дипломатичних зусиль США в Афганістані.

Автор: Анна Полисученко