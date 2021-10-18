Київ наближається до червоної зони карантину

На сьогодні в лікарнях столиці зайняті 70% ліжкомісць, призначених для пацієнтів госпіталізованих з коронавірусом. Така заповненість свідчить про стрімке наближення Києва до "червоної зони", про що влада міста може оголосити найближчим часом, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією телеграм-каналу телеканалу "Дім", про це на брифінгу заявив голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Станом на ранок 18 жовтня Київ перебував у помаранчевій зоні.

За словами Михайла Радуцького, очікуваний на листопад пік захворюваності COVID-19 може статися вже на наступному тижні. Попри те, що ситуація з вакцинацією в країні невтішна, про всеукраїнський локдаун мова поки не йде, адже кожен окремий регіон може на свій розсуд визначати обмеження в рамках адаптивного карантину.

На ранок 18 жовтня в червоній зоні карантину знаходяться п'ять областей, в помаранчевій - Київ і 13 областей, решта - в жовтій.