Каньє Уест офіційно змінив ім'я

Суд в США схвалив прохання відомого репера Каньє Уеста про зміну імені. Про це, посилаючись на портал TMZ, повідомляє Корреспондент.

"Уже багато років він носить псевдонім Йе... Але зараз скорочена версія імені у його свідоцтві про народження" , - пише медіа.

Таким чином, тепер 44-річний виконавець, повне ім'я якого Каньє Омарі Вест, повинен називатися просто Йе - як і його альбом, випущений у 2018 році.

Сам Каньє стверджує, що це слово частіше за інші зустрічається в Біблії і перекладається як "ти".

Відзначимо, судом клопотання співака, подане наприкінці серпня, розглядалося майже два місяці. Своє бажання він пояснив "особистими причинами".