Оприлюднено відео теракту в афганській мечеті

У Мережі оприлюднено відео нападу представників терористичного угрупування "Ісламська держава" на шиїтську мечеть у Кандагарі, Афганістан, три дні тому. Ролик в понеділок, 18 жовтня, опублікував у Twitter афганський активіст Залмай Захір, повідомляє Кореспондент.

На кадрах видно, як бойовики спочатку розстрілюють людей на вході в будівлю, потім всередині прогримів вибух, який влаштував терорист-смертник.

دا هغه ویډیو ده, چي کندهار ولایت کې وسله وال او ځانمرګي پر شیعه لمونځ کوونکو برید کوي!



دې برید کې 47 کسان ووژل سول او 70 نور ټپیان سول. ???? # ویډیو @RahmatullahN @calxandr @KarzaiH pic.twitter.com/9D0qytA4rw - Zalmay zaheer ???? (@ Zalmayzaheer1) October 18, 2021

Теракт в шиїтській мечеті Імама Барген, яка ще відома як мечеть Бібі Фатіми, міста Кандагар стався під час п'ятничної молитви, коли в ній знаходилося близько 500 осіб.

Точне число жертв поки не оголошено. За останніми даними, загинули не менше 62 осіб, ще 70 отримали поранення.

Відповідальність за напад взяла на себе ІДІЛ. Угруповання також назвало імена виконавців теракту та опублікувало їх фотографії.