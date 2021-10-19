Трамп подав до суду на Конгрес через розслідування штурму Капітолію

За даними американських ЗМІ колишній президент США Дональд Трамп в понеділок подав федеральний позов проти комітету Палати представників Конгресу, який розслідує події 6 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Запит комітету є не що інше, як прикрий, незаконний пошук навмання, відкрито схвалений (президентом США Джо - ІФ) Байденом і призначений для неконституційного розслідування щодо президента Трампа і його адміністрації", - йдеться в позові.

Відзначається, що закони США не допускають "таких імпульсивних, кричущих дій проти колишнього президента і його найближчих радників".

"Запити комітету безпрецедентні за своєю широтою та масштабом і не пов'язані з будь-якої законної законодавчої метою", - йдеться в позові Трампа.

Позов спрямований на те, щоб визнати недійсним запит комітету на публікацію близько 40 документів і заборонити Національним архівів передавати записи, по крайней мере, до тих пір, поки Трамп не зможе провести "повний огляд всіх запитаних матеріалів".

Відповідачами за позовом значаться сама комісія, очолює її конгресмен Бенні Томпсон і національне управління архівів і записів разом з головним архівістом США Девідом Феррьер. Команда екс-президента також називає відмову нинішнього президента Байдена захистити документи "політичної хитрощами".

У позові стверджується, що закон про президентські звітах є неконституційним, якщо він "трактується настільки широко, що дозволяє чинному президенту безперешкодно відмовлятися від привілеїв попереднього президента щодо виконавчої влади всього через кілька місяців після зміни адміністрації".