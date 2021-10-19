У відділеннях "Укрпошти" розгорнули пункти вакцинації

Щоб охопити вакцинацією більшу кількість літніх людей, МОЗ відкрило мобільні пункти вакцинації на базі поштових відділень "Укрпошти". Пріоритет у них віддається категорії 60+, повідомляє Обозреватель.

Як розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода", охоплення щепленнями від коронавірусу літнього населення залишається все ще низьким. Особливо відстають показники вакцинації в сільських регіонах, у маленьких містечках, де більшу частину населення знову ж становлять люди похилого віку.

"Саме тому в селах, у маленьких містечках ми організовуємо виїзні мобільні медичні бригади. Перед цим медичний працівник ходить дворами і пояснює людям необхідність вакцинації, призначає дату та каже, куди прийти, щоб отримати укол. Далі в призначену дату приїжджає з районного центру мобільна бригада. Потім вона повертається за 28 днів для повторної вакцинації людей" , – розповів Ляшко.

Він же уточнив, що багато з таких пунктів облаштовують на базі відділень "Укрпошти", куди "літнім легше і звичніше дістатися". Ляшко додав, що попри те, що пріоритетом для таких виїзних бригад є громадяни 60+, медики готові робити щеплення від коронавірусу всім охочим від 18 і старшим.