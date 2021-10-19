Кримчанин отримав мільйонний штраф за "незаконний видобуток води"

В тимчасово окупованому Криму місцевого бізнесмена оштрафували на 1 млн рублів за «безліцензійний» видобуток прісної води, повідомляє Крым.Реалии.

"Встановлено, що індивідуальний підприємець з 2017 року здійснював видобуток підземної води і її постачання жителям с. Привільне без оформлення ліцензії на користування надрами. Обсяг незаконно вилученої води зі свердловини склав понад 32 тис. кубічних метрів. У зв'язку з цим розмір шкоди, заподіяної в внаслідок самовільного користування надрами, склав близько 1 млн рублів﻿" , - йдеться в повідомленні прокуратури.

Повідомляється, що російський прокурор звернувся до "суду" з позовом про стягнення з підприємця шкоди, заподіяної надрам. Вимоги прокурора були "задоволені в повному обсязі".

За даними "відомства", "після набрання судовим рішенням законної сили прокуратурою буде проконтрольовано фактичне його виконання". Ім'я та прізвище оштрафованого бізнесмена невідомі. Його публічні коментарі немає.