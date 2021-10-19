В Одесі під поїздом загинув чоловік

У понеділок, 18 жовтня, в Одесі поїзд смертельно травмував чоловіка, який ліг перед ним на рейки, повідомляє УНИАН.

За даними﻿ Головного управління Національної поліції в Одеській області, ПП в Одесі відбулося близько 10:00 біля залізничної станції "Одеса - Застава 1". За словами машиніста, громадянин ліг на рейки перед наближалися локомотивом.

"Він подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте зупинити поїзд не встиг. Наразі обставини трагедії та особу загиблого встановлює слідчо-оперативна група" , – сказано в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".