В Одесі під поїздом загинув чоловік
У понеділок, 18 жовтня, в Одесі поїзд смертельно травмував чоловіка, який ліг перед ним на рейки, повідомляє УНИАН.
За даними Головного управління Національної поліції в Одеській області, ПП в Одесі відбулося близько 10:00 біля залізничної станції "Одеса - Застава 1". За словами машиніста, громадянин ліг на рейки перед наближалися локомотивом.
"Він подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, проте зупинити поїзд не встиг. Наразі обставини трагедії та особу загиблого встановлює слідчо-оперативна група", – сказано в повідомленні.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".