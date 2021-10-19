Ердоган розкритикував Радбез ООН за право вирішувати долю світу

Доля людства не повинна бути залишена на милість "жменьці країн" - переможців у Другій світовій війні, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РИА Новости.

"Доля людства не може і не повинна бути залишена на милість жменьці країн-переможців у Другій світовій війні. У той час як світ змінюється, і дипломатія, торгівля, міжнародні відносини зазнають радикальні перетворення, немислимо, щоб архітектура глобальної безпеки залишалася колишньою" , - сказав Ердоган, виступаючи в парламенті Анголи в ході візиту в цю країну.

Трансляція велася в його Twitter. На думку турецького лідера, небажання прислухатися до вимог змін означає "наполегливі спроби зберегти статус-кво, що склався після Другої світової війни".

При цьому Ердоган додав, що "світ більше ніж п'ять", маючи на увазі п'ять постійних членів Радбезу ООН.