Лесі Нікітюк – 34: як провінціалка стала телезіркою

Найвідоміша українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк відзначає день народження 19 жовтня. Їй виповнилося 34 роки, повідомляє Обозреватель.

Хмельничанка без зв'язків і грошей стала однією з найвідоміших постатей в українському шоу-бізнесі й зараз перебуває на піку слави. За її плечима десяток популярних проєктів, а про мільйонні гонорари знаменитості ходять легенди. Далі про непросту історію успіху телеведучої.

Уродженка провінції

Леся Нікітюк народилася в Хмельницькому

Сім'я Лесі Никитюк жила досить скромно, тому їй доводилося з юних років брати на себе відповідальність і працювати. В дитинстві зірка вдягалася на місцевому ринку, де шукала з мамою найдешевший одяг, а також таємно продавала овочі та фрукти, щоб заробити на ляльку Барбі. Крім того, майбутня знаменитість страждала від булінгу в школі через свою зовнішність.

Мріяла стати моделлю

Леся Нікітюк мріяла стати моделлю.

Зараз про такі ноги, як у Никитюк, мріє майже кожна дівчина. Але в юності Леся була невпевненою в собі, а бажання стати моделлю було нездійсненною мрією.

У рідному Хмельницькому не було ні модельного агентства, ні модних бутиків. Тому вона 9 років займалася плаванням і навіть стала майстром спорту, а доторкнутися до моделінгу змогла тільки через більш як 10 років, коли її запросили на шоу "Супер топ-модель по-українськи" суддею.

Перша поява на телебаченні

Разом з подругою Ольгою Опанасенко Леся була в команді КВК. Першу популярність Никитюк отримала завдяки сценці "Галя, я в маршрутці..." у 2010 році. Номер зібрав в YouTube понад 6 мільйонів переглядів.

Пізніше Леся Нікітюк з'явилася на телебаченні у програмі "Розсміши коміка". Тоді майбутня зірка також виступала в дуеті з подругою. Дівчата програли, але приходили ще раз і їм все ж таки вдалося виграти гроші.

Небачений успіх на телебаченні

Леся Нікітюк здійснила навколосвітню подорож

Відомою Леся Нікітюк стала, коли її запросили у тревел-шоу "Орел і решка". Зірка відвідала близько ста країн і здійснила навколосвітню подорож. Але Нікітюк пішла з проєкту через занадто важкий графік. У 2013 році вона вела програму "Леся здеся", де ставила гострі запитання українським знаменитостям. Харизматичність, простота і тонкий гумор підкорили серця телеглядачів, і кар'єра Лесі стрімко пішла вгору.

Зараз Леся Нікітюк є ведучою топових телепередач, заробляє на рекламі в Instagram і подорожує світом.

Завидна наречена

Леся Нікітюк є завидною нареченою

Серце Лесі Нікітюк досі вільне. Раніше вона перебувала у серйозних стосунках з чоловіком, якого називала "сусідом" і навіть збиралася за нього заміж. Зірка приховує подробиці особистого життя, щоб позбутися заздрісних поглядів. У телеведучої є тисячі шанувальників в мережі, яких вона тішить пікантними світлинами у відвертих сукнях і купальниках, однак знайти "того самого" поки не вдалося.