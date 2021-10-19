У Києві продовжать роботу метро через футбольний матч

У зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Реал" (Мадрид) в ніч з 19 на 20 жовтня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину, повідомляє Интерфакс-Украина.

Про це попередила пресслужба КП "Київський метрополітен" в Фейсбуці. Відзначається, що початок гри о 22:00.

Також можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.