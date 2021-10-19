Таліби схвалили вакцинацію афганських дітей від поліомієліту

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вітала рішення керівництва руху "Талібан" підтримати кампанію ВООЗ і ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) по вакцинації афганських дітей по всій країні від поліомієліту, йдеться в заяві, опублікованій у вівторок на сайті організації, повідомляє Дзеркало тижня.

Вакцинація від поліомієліту розпочнеться 8 листопада і стане першою подібною акцією за три роки. В результаті масштабної кампанії щеплення отримають близько трьох мільйонів дітей, в тому числі - які проживають у віддалених районах країни. Поліомієліт, як нагадують у ВООЗ, небезпечне захворювання, що викликає параліч і смерть. Для надійного захисту від інфекції необхідний прийом декількох доз пероральної вакцини.

"Щоб повністю ліквідувати поліомієліт, нам потрібен постійний доступ до всіх дітей Афганістану. Це - наш пріоритет", - підкреслив представник ВООЗ в Афганістані Дапенг Луо, чиї слова цитує сайт.

В цьому році в Афганістані виявлено лише один випадок дикого поліовірусу. У подібній ситуації у країни є всі шанси повністю ліквідувати хворобу, вважають фахівці ВООЗ. Майбутня кампанія націлена на запобігання нового спалаху і пом'якшення ризику передачі інфекції при переході через кордон з Пакистаном. В ході вакцинації діти у віці від шести місяців до 5 років також отримають вітамін А.

Відзначається, що широкомасштабна кампанія з імунізації від поліомієліту стала можливою завдяки переговорам між представниками ООН і руху "Талібан". Сторони також домовилися про відновлення вакцинації від кору і COVID-19, проте, на першому місці зараз поліомієліт.