США будуть змішувати вакцини для бустерного щеплення

США дозволить змішувати вакцини для бустерної вакцинації. Це дозволить забезпечити більшу гнучкість для лікарів і працівників, що забезпечують вакцинацію населення, повідомляє РБК-Україна.

"Управління з контролю за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) планує дозволити американцям щепитися іншою вакциною проти COVID-19 в якості бустерної, ніж та, яку вони отримали спочатку" , - пише The New York Times.

Регулятор, швидше за все, не рекомендуватиме змішувати вакцини і підкреслювати бажаність використання в якості бустера такого ж препарату. Однак, постачальникам вакцин, очевидно, буде дозволено на власний розсуд пропонувати інший бренд, наголошується в повідомленні.

До цього рішення можуть також підштовхнути результати досліджень, представлених минулої п'ятниці. За даними медиків, люди, які отримали єдину дозу Johnson & Johnson, після другого такого ж щеплення продемонстрували чотириразове збільшення кількості антитіл. Однак ті, хто після першої вакцини J&J отримав бустер від Moderna, мали зростання рівня антитіл в 76 разів.

Автор: Анна Полисученко