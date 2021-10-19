Сеул підтвердив запуск Пхеньяном балістичної ракети

КНДР провела запуск однієї балістичної ракети у бік Японського моря, заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS), повідомляє "Интерфакс".

За його даними, запуск балістичної ракети в бік Японського моря був проведений з району портового північнокорейського міста Сінпхо (провінція Хамген-Намдо). Відзначається, що запуск був виявлений о 10:17 (4:17 за Києвом).

"Розвідувальні органи Південної Кореї і Сполучених Штатів наразі проводять ретельний аналіз додаткової інформації" , - йдеться в повідомленні JCS.

Раніше Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомив, що у вівторок Північна Корея випустила невпізнаний снаряд в сторону Японського моря.