Курс валют НБУ на 19 жовтня

Курс валют НБУ на 19 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 18 жовтня, знизився на 1 коп до 26.34 за 1 долар.

Євро подорожчав на 12 коп до 30.56 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.70 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 33 коп до 36.18 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 13 коп до 28.53 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 2 коп до 6.67 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD Долар 26.335 600 --0.006
EUR Євро 30.561 100 +0.115
RUB Рубль 0.369 510 +0.003
GBP Фунт стерлінгів 36.182 500 +0.326
CHF Швейцарський франк 28.528 000 +0.13
PLN Польський злотий 6.673 700 +0.02

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