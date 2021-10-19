Курс валют НБУ на 19 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 18 жовтня, знизився на 1 коп до 26.34 за 1 долар.

Євро подорожчав на 12 коп до 30.56 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.70 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 33 коп до 36.18 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 13 коп до 28.53 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 2 коп до 6.67 за 1 польський злотий.