Курс валют НБУ на 19 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 18 жовтня, знизився на 1 коп до 26.34 за 1 долар.
Євро подорожчав на 12 коп до 30.56 за 1 євро.
Курс рубля зріс до рівня 3.70 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 33 коп до 36.18 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 13 коп до 28.53 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 2 коп до 6.67 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|Долар
|26.335 600
|EUR
|Євро
|30.561 100
|RUB
|Рубль
|0.369 510
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.182 500
|CHF
|Швейцарський франк
|28.528 000
|PLN
|Польський злотий
|6.673 700