Карантин: правила життя в "червоній" зоні
У "червоній" зоні карантину в Україні з максимальними обмеженнями знаходяться Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області. З 21 жовтня обмежень стане ще більше і не тільки в цих п'яти регіонах, повідомляє РБК-Україна.
Ситуація в областях "червоної" зони
Херсонська область перейшла в зону з обмеженнями, подібними на торішній локдаун, з 15 жовтня. Після цього, зокрема в Херсоні почали повідомляти про транспортний колапс - маршрутки відмовляються виходити на рейси через перевірки і штрафи. Як наслідок, люди шикуються у величезні черги і годинами чекають автобус.
Ще чотири області - Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська - "приєдналися" до "червоної" зони вчора. Після введення обмежень в Одесі, Запоріжжі та Дніпрі місцеві жителі також почали шикуватися в черги. Але, на відміну від Херсона, не на маршрутку, а за вакциною.
"Червона" зона
Що закрито
У "червоній" зоні карантину забороняється:
- робота кафе і ресторанів,
- ТРЦ і ринків,
- кінотеатрів і театрів,
- басейнів і фітнес-центрів,
- закладів освіти.
Що працює
Незважаючи на максимальні обмеження в "червоній" зоні продовжують працювати:
- продуктові магазини,
- АЗС,
- банки,
- пошта,
- аптеки,
- ветклініки.
Як законно уникнути обмежень
Для того, щоб мати можливість не дотримуватися обмеження "червоної" зони необхідна вакцинація. Так, наприклад, для роботи кафе або кінотеатру необхідно, щоб 100% співробітників і відвідувачів були вакциновані двома дозами. Підтверджує повний курс вакцинації "зелений" COVID-сертифікат, який можна згенерувати в додатку "Дія".
Ще одним варіантом може бути негативний ПЛР-тест, але діє він лише 72 години.
Рейди і перевірки почнуться по всій Україні
З 21 жовтня рейди поліції перевірятимуть дотримання карантину по всій Україні. Зокрема, правоохоронці перевірятимуть COVID-документи, а також дотримання масочного режиму та дистанції.
Рейдові перевірки будуть у транспорті, а також у місцях масового скупчення людей. Крім того, в листопаді в Україні у двох містах (Києві та Дніпрі або Харкові) планують запустити "пілот" - підключити до виявлення порушників карантину камери.
З 21 жовтня транспорт не для всіх
Уже з четверга набудуть чинності нові правила для міжобласних поїздів, літаків і автобусів. Транспортом можна буде скористатися тільки при наявності сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту, або тесту на антиген.
Зокрема, в УЗ повідомляли, що документи перевірятимуть при посадці і якщо COVID-безпека не буде доведена - пасажиру можуть відмовити в поїздці. Крім того, на вокзалах планують розмістити лабораторії - це дозволить пасажирам зробити тест на місці.
Автор: Ірина Гамерська