У Шотландії вибух знищив два житлових будинки

На південному заході Шотландії, в місті Ері, два житлових будинки були повністю зруйновані в результаті потужного вибуху, попередньо, побутового газу. Госпіталізовано четверо людей, повідомляє Кореспондент.

За інформацією Daily Express, інцидент стався напередодні увечері.

"Ми прибули на місце події після повідомлень про вибух в будинку на вулиці Горс-парк в Ері, що прогримів після 19:10 (21:10 за Києвом - ред.) В понеділок. Екстрені служби також прибули на місце. Ми рекомендуємо поки що уникати даного району" , - цитує видання поліцію.

Відзначається, що після вибуху почалася пожежа. Мешканців прилеглих будинків евакуювали. Як уточнили в ВВС, у результаті вибуху був повністю зруйнований принаймні один двоповерховий приватний житловий будинок, в іншого обвалилася одна зі стін. Даних про загиблих поки немає.

На місце НП були направлені три машини з екіпажами пожежників, навчених роботі в умовах надзвичайної ситуації, шість машин швидкої допомоги та медичний вертоліт. Постраждалі доставлені до лікарні Кроссхаус.