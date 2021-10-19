Топ 5 міст для шопінг-туру: де можна дешево купити брендові речі

Старий гардероб вже зовсім набрид, а в найближчих магазинах немає нічого цікавого? Далі топ найкращих міст для шоппінг-туру, повідомляє Обозреватель.

Куала - Лумпур

Столиця Малайзії в останні роки набирає популярності серед модної тусовки. А все тому, що кожен березень, травень і грудень у всіх магазинах міста проходять неймовірні розпродажі. І це не якийсь маркетинговий прийом, а указ влади. У ці періоди можна відхопити речі від відомих брендів практично за копійки.

Коли всі покупки будуть зроблені, радимо трохи погуляти по місту. Тут велика кількість парків, різноманітних музеїв, мечетей, храмів. Найбільшою популярністю серед туристів користуються печери Бату, ринок в Чайнатауні і вежі Петронас.

Куала-Лумпур популярний серед поціновувачів моди. Джерело: pixabay.com

Лондон

Ціни тут не найнижчі в світі, але ось різноманітність магазинів здивує будь-кого. Тільки уявіть, у місті є готелі для тих, хто приїхав на шопінг-тур, а більшість торгових центрів побудовані так, що в них можна гуляти цілодобово.

Серцем модного життя Лондона вважається Оксфорд-стріт з гігантськими ТЦ Liberty і Selfridges. Ще слід відвідати Chic Outlet Shopping Village. Це ціле місто з магазинами, ресторанами і готелями, побудоване тільки для шопінгу.

У Лондоні за останні роки побудували кілька величезних торгових центрів. Джерело: pixabay.com

Відень

Столиця Австрії прославилася серед модної тусовки найнижчою вартістю брендових речей. І це не дивно, адже Відень займає друге місце в Глобальному рейтингу привабливості цін на одяг. Магазинів тут сила – силенна. Але варто врахувати, що більшість з них працюють до 5 вечора, а після 6 місто, прямісінько як в мафії, засинає.

Вирішивши скупиться у Відні, обов'язково внесіть у список місць, які варто відвідати, найбільший магазин взуття в Європі Humanic. Там ви точно знайдете "ті самі туфлі", кросівки для бігу та взагалі що завгодно. Головне, не залишити тут усі гроші. Одяг же радимо шукати в магазинах на Кернтнерштрассе, Грабен і Роттурмгассе. Не забудьте відвідати універмаги Gerngross і Steffl.

Відень прославилася дешевими цінами на одяг. Джерело: pixabay.com

Гонконг

Якщо ви втомилися від одноманітного шопінгу, то це місто контрастів зуміє підняти вам настрій. Магазини карнавальних костюмів, незвичайних прикрас, екзотичних рослин і ще всього на світі. Звичайно ж, тут є і знайомі нам бренди. Але в Гонконг приїжджають не просто за речами, сюди їдуть за емоціями.

Радимо пройтися по величезній кількості ринків, де можна купити все: від зеленого чаю до антикварних меблів. І, звичайно ж, відвідайте найбільші торгові центри міста – Harbour City, Lane Crawford і Pacific Place.

Гонконг підійде тим, хто втомився від монотонного шопінгу. Джерело: pixabay.com

Мілан

Ми не могли пропустити це місто в нашій добірці. Світова столиця моди настільки переповнена фешенебельними бутіками, що часом не знаєш, як встигнути всі їх обійти. Тут знайдуться магазини на будь-який смак і гаманець. І саме в Мілані можна зрозуміти, чим італійський шопінг відрізняється від будь-якого іншого у світі.

Обов'язково зайдіть в знаменитий "квадрат моди" Quadrilatero della Moda. Це пішохідна зона з магазинами, де на вітринах красуються кращі дизайнерські речі. Безсумнівно, вас вразить вибір одягу у кварталі з вулиць Монтенаполе, Спіга, Манзоні і Сант-Андреа. І не забудьте про місцеві аутлети, де елітні вироби продаються мінімум наполовину дешевше, ніж у фірмових магазинах.