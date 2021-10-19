У країнах Скандинавії скасували маски при авіаперельотах

Скандинавські авіакомпанії скасували вимогу носити маски на рейсах між Данією, Норвегією та Швецією, повідомляє Дзеркало тижня.

Авіакомпанії SAS, Norwegian, Wideroe і Flyr скасували масковий режим на борту. Це стосується мандрівників, які літають між Данією, Норвегією та Швецією.

В аеропорту Осло вимогу про обов'язкове носіння масок також скасували. Змінити правила авіакомпаній дозволив високий відсоток вакцинації в Скандинавії.

За даними Bloomberg, в Данії щеплення від коронавірусу отримали 76,2% населення, у Норвегії - майже 74%, в Швеції - 68,5%.