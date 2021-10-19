Самі економічні автомобілі для міста

Автомобільні експерти склали список машин, які ідеально підійдуть для міста. Всі вони можуть похвалитися невеликими габаритами (комфорт і місткість при цьому не постраждали), економічною витратою палива, невибагливим мотором і надійністю, повідомляє Судово-юридична газета.

KIA Picanto

Відкриває ТОП-5 представник А сегмента KIA Picanto. Автомобіль привабливий яскравим дизайном, хорошим оснащенням і досить просторим для своїх розмірів салоном.

Обсяг багажника досягає 255 літрів. Під капотом базової версії знаходиться 1,0-літровий мотор, здатний видавати 67 к.с., чого в міських умовах цілком достатньо. Особливо вражає економічність - у змішаному циклі витрата палива складає 4,4 літра на 100 км шляху. Габарити KIA Picanto становлять 3595х1595х1495 мм, що дозволяє паркуватися навіть в найскладніших умовах. Відстань між осями досягає 2 400 мм.

Renault Sandero

Ще одним яскравим представником міських машин є Renault Sandero, який поєднує в собі стиль і хороший функціонал. Головними перевагами є дорожній просвіт в 172 мм, який при необхідності дозволяє заїхати на бордюри, а також багажник, здатний вміщати 320 літрів. Габарити Renault Sandero становлять 4070х1733х1523 мм при колісній базі в 2 589 мм. У стартовій комплектації покупцям запропонують 1,6-літровий двигун, що поєднується з механічною трансмісією. Витрата палива в міському циклі не перевищує 9,4 літрів на 100 км шляху, а за містом він становить не більше 5,7 літрів.

KIA Rio

У модельному ряду корейського бренду є ще один автомобіль, який відмінно підходить для їзди в міських умовах - KIA Rio. Під капотом такого авто знаходиться 1,4-літровий мотор, здатний видавати 100 к.с.

Габарити KIA Rio становлять 4420х1740х1470 мм, а відстань між осями 2 600 мм. Після поновлення популярний седан отримав ще більш стильну зовнішність, а його стартова комплектація тепер оснащується новими опціями. Придатність цього авто для міста підтверджується високими продажами в містах-мільйонниках, а також використанні в службах таксі і каршерінга.

Ravon R2

Під капотом знаходиться 1,2-літровий двигун з потужністю 85 к.с., який вже у стартовій комплектації працює з автоматом. Таке поєднання забезпечує витрата палива на рівні 6,2 літрів в змішаному циклі. Однак є у авто і явні недоліки. Якщо за габаритами Ravon R2 cсопоставім з KIA Picanto - 3640х1597х1522 мм, то за обсягом багажного відділення явно програє - всього 170 літрів. У авто невеликий обсяг паливного бака - 35 літрів, що скромно навіть для міських авто.

Skoda Fabia

Головна перевага - дуже надійний 1,4-літровий мотор з потужністю 86 к.с. За запевненням власників, без капітального ремонту він може проїхати 500 тис. Кілометрів. Довжина Skoda Fabia складає рівно 4 метри, а ширина 1 642 мм. Дорожній просвіт вийшов невеликим - всього 149 мм, що видає в Fabia класичний міський автомобіль. Витрата бензину в змішаному циклі становить 5,9 літрів.