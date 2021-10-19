Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку різко зросла: на торги виставили валюту, яка зайшла в Україну в минулий четвер і п'ятницю. Крім того, необхідність сплати податків змушувала експортерів збільшувати пропозицію. Національний банк тричі проводив інтервенцію, поступово знижуючи курс викупу.

Сьогодні очікується менша кількість валюти, але пропозиція все так же продовжить перевищувати попит. Національний банк продовжить пильно спостерігати за ситуацією на ринку і проводити інтервенції, стримуючи надмірне зміцнення національної валюти. Є всі передумови для встановлення нового річного мінімуму за безготівковим доларом.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,25/26,35 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в понеділок знизилася на 5 копійок: вранці оптові обмінники продавали «американця» по 26,43-26,44 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,38-26,40 гривень. Сьогодні вранці продажі почнуться з 26,39-26,40 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку. Якщо котирування безготівкового долара продовжать зниження, подешевшає і готівковий «американець».

Євро на FOREX в понеділок спочатку опустився до позначки 1,1571 долара, а потім виріс до 1,1621 долара, оскільки американський долар почав падіння після публікації даних про падіння промислового виробництва в США у вересні. Готівковий євро протягом дня продавали по 30,50-30,55 гривень, причому максимальна ціна була відзначена вранці і ввечері, а вдень цінник на євро опускали. Сьогодні продаж стартує з 30,55-30,57 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в понеділок подешевшав на 45 копійок після того, як нафта не змогла подолати рівень 86 доларів за барель марки Brent і знизилася на пару доларів. Вранці вівторка він торгується у вузькому діапазоні 71,04-71,10 рубль за долар. Готівковий рубль в столиці в понеділок подорожчав з 3,63-3,65 до 3,66-3,68 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною.