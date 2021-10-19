Nissan Leaf в третьому поколінні стане компактним кросовером

Електричний хетчбек Nissan Leaf нового, третього, покоління, який з'явиться до 2025 року, змінить форму кузова і стане компактним кросовером. Таку заяву в своєму інтерв'ю зробив глава європейського офісу Nissan Гійом Картьє, повідомляє Today.ua.

Nissan Leaf в третьому поколінні стане компактним кросовером - today.ua

Новий кросовер Leaf побудують на платформі CMF-EV альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Це електрична платформа, на якій планують створити найрізноманітніші машини з електричною силовою установкою.

Очікується, що Leaf нового покоління з'явиться до 2025 року, або в 2025 році. До цього часу японський автогігант розробить і випустить на ринок ще чотири електричних кросовера: Juke, Qashqai, Ariya і X-Trail.

Потрібно відзначити, що Nissan за допомогою Renault і Mitsubishi розробить для Європи кілька нових моделей. Наприклад, невеликі автомобілі, які прийдуть на зміну Micra.

Nissan Leaf в третьому поколінні стане компактним кросовером

За словами Картьє, компанія Nissan робить ставку на електрифікацію. Це означає, що японський автогігант не інвестуватиме в технології двигунів внутрішнього згоряння, щоб відповідати екологічному стандарту Євро-7.

Картьє стверджує, що через кілька років вартість автомобілів знизиться, саме тому Nissan буде робити на них акцент.

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