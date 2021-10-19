Nissan Leaf в третьому поколінні стане компактним кросовером

Електричний хетчбек Nissan Leaf нового, третього, покоління, який з'явиться до 2025 року, змінить форму кузова і стане компактним кросовером. Таку заяву в своєму інтерв'ю зробив глава європейського офісу Nissan Гійом Картьє, повідомляє Today.ua.

Новий кросовер Leaf побудують на платформі CMF-EV альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Це електрична платформа, на якій планують створити найрізноманітніші машини з електричною силовою установкою.

Очікується, що Leaf нового покоління з'явиться до 2025 року, або в 2025 році. До цього часу японський автогігант розробить і випустить на ринок ще чотири електричних кросовера: Juke, Qashqai, Ariya і X-Trail.

Потрібно відзначити, що Nissan за допомогою Renault і Mitsubishi розробить для Європи кілька нових моделей. Наприклад, невеликі автомобілі, які прийдуть на зміну Micra.

За словами Картьє, компанія Nissan робить ставку на електрифікацію. Це означає, що японський автогігант не інвестуватиме в технології двигунів внутрішнього згоряння, щоб відповідати екологічному стандарту Євро-7.

Картьє стверджує, що через кілька років вартість автомобілів знизиться, саме тому Nissan буде робити на них акцент.