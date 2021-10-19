Нова пошта змінила тарифи на доставку в поштомати

Компанія "Нова пошта" (НП) на період з 19 жовтня по 31 грудня встановила єдиний знижений тариф на доставку посилок в поштомати, повідомляє UBR.

Він складе 35 грн і буде діяти по всій території України, незалежно від ваги посилки і відстані між відправником і адресатом. Про це розповіли в прес-службі компанії.

За базовими тарифами НП ціна 35 грн була передбачена тільки для доставки посилок вагою не більше 0,5 кг, що відправляються в межах міста. Щоб відправити таку посилку в межах області потрібно було заплатити 40 грн, а в населений пункт України поза областю - 45 грн.

При цьому набагато дорожче обходиться доставка важких вантажів - наприклад, доставка за межі області посилки вагою 10-20 кг за базовим тарифом коштує 90 грн.

Відзначимо, що ці тарифи зберігаються для відправлень до відділень НП.

Крім того, в рамках цієї акції, з 19 жовтня по 31 грудня, "Нова пошта" не стягуватиме з клієнтів комісію за додаткові послуги "Грошовий переказ" (комісія 20 грн і 2% від суми переказу) і "Контроль оплати".

У НП нагадують, що послугу доставки в поштомат можна вибрати при замовленні товару в інтернет-магазині. Доставку в поштомат потрібно оплатити через мобільний додаток "Нової пошти" або на сайті компанії в розділі "Трекинг".

Щоб забрати посилку, потрібно скористатися мобільним додатком - відкрити його біля поштомата, перейти в розділ "Мої відправлення", вибрати потрібну експрес-накладну і натиснути кнопку "Відкрити комірку".