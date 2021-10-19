Україну накриє потепління: синоптик назвала дати
У найближчий тиждень погода в Україні буде мінливою. З середи Україну чекає короткочасне, але інтенсивне потепління, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Олександра Хала.
За її словами, з середи, 20 жовтня, почнеться потепління.
"Найтеплішими днями будуть четвер і п'ятниця. Денні температури складуть +16... +18 градусів, на півдні і південному сході навіть до +20 градусів", - розповіла синоптикиня.
Потепління буде досить інтенсивним, але, довго воно не протримається.
"Бабиним літом ці дні назвати не можна, тому що бабине літо - це тривалий період теплої погоди, хоча б 5-6 днів. Це просто короткочасне потепління", - зазначила вона.