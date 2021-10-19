Україну накриє потепління: синоптик назвала дати

Україну накриє потепління: синоптик назвала дати

У найближчий тиждень погода в Україні буде мінливою. З середи Україну чекає короткочасне, але інтенсивне потепління, повідомляє РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Олександра Хала.

    За її словами, з середи, 20 жовтня, почнеться потепління.

    "Найтеплішими днями будуть четвер і п'ятниця. Денні температури складуть +16... +18 градусів, на півдні і південному сході навіть до +20 градусів", - розповіла синоптикиня.

    Потепління буде досить інтенсивним, але, довго воно не протримається.

    "Бабиним літом ці дні назвати не можна, тому що бабине літо - це тривалий період теплої погоди, хоча б 5-6 днів. Це просто короткочасне потепління", - зазначила вона.

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