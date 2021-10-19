Свята та пам'ятні дати в листопаді 2021

У листопаді українці відзначать День української писемності та мови, Всесвітній день молоді, День працівників радіо, телебачення та зв'язку України, а також безліч інших свят, повідомляє УНИАН.

Вихідні в листопаді - скільки працюємо і відпочиваємо

У третьому місяці осені українці будуть працювати 22 дні. Відпочивати - 8 днів, тобто, тільки по суботах і неділях. Таким чином виходить, що додаткового відпочинку ми не отримаємо.

Свята в листопаді - які урочистості відзначаємо

1 листопада - День народження Європейського Союзу, День працівника соціальної сфери України, День вегана.

2 листопада - Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

3 листопада - День інженерних військ, ракетних військ і артилерії.

4 листопада - День залізничника.

5 листопада - Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.

6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, а також День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни.

7 листопада - День працівника соціальної сфери.

8 листопада - Всесвітній день містобудування, Міжнародний день КВК.

9 листопада - День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, а ще День книги рекордів Гіннеса.

10 листопада - Всесвітній День молоді, Всесвітній день науки, а також Міжнародний день бухгалтерії.

11 листопада - Всесвітній день якості, Всесвітній день юзабіліті.

12 листопада - Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки.

13 листопада - Міжнародний день сліпих.

14 листопада - Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, День виноградаря і винороба України.

16 листопада - Міжнародний день терпимості, а також День працівників радіо, телебачення та зв'язку України.

17 листопада - Міжнародний день студентів, Всесвітній день географічних інформаційних систем, а ще Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.

18 листопада - День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день відмови від куріння, а ще Міжнародний день філософії.

19 листопада - Всесвітній день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби, День склоділу.

20 листопада - Всесвітній день дитини.

21 листопада - День Гідності та Свободи України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства України, День Десантно-штурмових військ України.

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

26 листопада - Всесвітній День інформації, Чорна п'ятниця і День без покупок.

27 листопада - День пам'яті жертв Голодомору.

28 листопада - День працівника системи фінансового моніторингу в Україні, початок Різдвяного посту у православних і Ханука у євреїв.

30 листопада - Міжнародний День захисту інформації та День домашніх тварин.

Православні свята в листопаді 2021 - що відзначатимуть християни

4 листопада - День Казанської ікони Божої Матері.

6 листопада - День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість", Дмитрівська батьківська субота.

8 листопада - День великомученика Димитрія Солунського.

9 листопада - День преподобного Нестора Літописця.

10 листопада - День мучениці Параскеви, День преподобного Іова.

12 листопада - День апостола і євангеліста Марка.

14 листопада - День ікони Божої Матері Одигітрія (Шуйської).

20 листопада - День ікони Божої Матері "Взіграніе немовляти".

21 листопада - День Собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

22 листопада - День ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

24 листопада - День Сповідника преподобного Феодора Студита.

26 листопада - День Святого Іоанна Златоуста.

27 листопада - Змова на Різдвяний піст, День Святого Григорія Палами.

28 листопада - Початок Різдвяного посту (триватиме по 6 січня), День преподобного Паїсія Величковського.

29 листопада - День святого апостола і євангеліста Матвія.

30 листопада - День преподобного Никона Радонезького.