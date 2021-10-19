Свята та пам'ятні дати в листопаді 2021
У листопаді українці відзначать День української писемності та мови, Всесвітній день молоді, День працівників радіо, телебачення та зв'язку України, а також безліч інших свят, повідомляє УНИАН.
Вихідні в листопаді - скільки працюємо і відпочиваємо
У третьому місяці осені українці будуть працювати 22 дні. Відпочивати - 8 днів, тобто, тільки по суботах і неділях. Таким чином виходить, що додаткового відпочинку ми не отримаємо.
Свята в листопаді - які урочистості відзначаємо
1 листопада - День народження Європейського Союзу, День працівника соціальної сфери України, День вегана.
2 листопада - Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
3 листопада - День інженерних військ, ракетних військ і артилерії.
4 листопада - День залізничника.
5 листопада - Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.
6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, а також День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни.
7 листопада - День працівника соціальної сфери.
8 листопада - Всесвітній день містобудування, Міжнародний день КВК.
9 листопада - День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, а ще День книги рекордів Гіннеса.
10 листопада - Всесвітній День молоді, Всесвітній день науки, а також Міжнародний день бухгалтерії.
11 листопада - Всесвітній день якості, Всесвітній день юзабіліті.
12 листопада - Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки.
13 листопада - Міжнародний день сліпих.
14 листопада - Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, День виноградаря і винороба України.
16 листопада - Міжнародний день терпимості, а також День працівників радіо, телебачення та зв'язку України.
17 листопада - Міжнародний день студентів, Всесвітній день географічних інформаційних систем, а ще Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.
18 листопада - День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день відмови від куріння, а ще Міжнародний день філософії.
19 листопада - Всесвітній день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби, День склоділу.
20 листопада - Всесвітній день дитини.
21 листопада - День Гідності та Свободи України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства України, День Десантно-штурмових військ України.
25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.
26 листопада - Всесвітній День інформації, Чорна п'ятниця і День без покупок.
27 листопада - День пам'яті жертв Голодомору.
28 листопада - День працівника системи фінансового моніторингу в Україні, початок Різдвяного посту у православних і Ханука у євреїв.
30 листопада - Міжнародний День захисту інформації та День домашніх тварин.
Православні свята в листопаді 2021 - що відзначатимуть християни
4 листопада - День Казанської ікони Божої Матері.
6 листопада - День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість", Дмитрівська батьківська субота.
8 листопада - День великомученика Димитрія Солунського.
9 листопада - День преподобного Нестора Літописця.
10 листопада - День мучениці Параскеви, День преподобного Іова.
12 листопада - День апостола і євангеліста Марка.
14 листопада - День ікони Божої Матері Одигітрія (Шуйської).
20 листопада - День ікони Божої Матері "Взіграніе немовляти".
21 листопада - День Собору Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
22 листопада - День ікони Божої Матері "Скоропослушниця".
24 листопада - День Сповідника преподобного Феодора Студита.
26 листопада - День Святого Іоанна Златоуста.
27 листопада - Змова на Різдвяний піст, День Святого Григорія Палами.
28 листопада - Початок Різдвяного посту (триватиме по 6 січня), День преподобного Паїсія Величковського.
29 листопада - День святого апостола і євангеліста Матвія.
30 листопада - День преподобного Никона Радонезького.