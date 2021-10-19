НАТО почала секретні навчання на випадок ядерної війни

Збройні сили Німеччини і 13 інших країн НАТО почали в понеділок, 18 жовтня, щорічні навчання щодо захисту території Альянсу за допомогою ядерної зброї, повідомляє Deutsche Welle.

У маневрах під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon) задіяні десятки літаків, включаючи оснащені ядерною зброєю винищувачі, звичайні бойові літаки, а також заправники і розвідники.

За офіційними даними, навчання в цьому році проходять у повітряному просторі над південною територією альянсу. Це означає, що в рамках маневрів може бути відпрацьовано застосування американських ядерних бомб типу B61, які, згідно з непідтвердженими даними, зберігаються на військовій авіабазі Геді на півночі Італії. При цьому точне місце розташування та інші деталі навчань НАТО не розкривають.

За повідомленнями військових експертів, під час маневрів "Стійкий полудень" буде, крім іншого, відпрацьовано транспортування американської ядерної зброї з підземних сховищ і їх прикріплення до винищувачів. Однак тренувальні польоти будуть виконуватися без бомб.