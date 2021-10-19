УЄФА не дозволив Україні грати з Росією на ЧЄ з футзалу

На жеребкуванні чемпіонату Європи з міні-футболу збірні Росії та України потрапили в одну групу. Але в УЄФА перевели росіян в інший квартет, повідомляє 24 Канал.

Організація прийняла рішення розвести ці команди по різних групах через війну Росії з Україною на Донбасі.

На турнірі Росія зіграє в групі С зі збірними Польщі, Словаччини та Хорватії. Українці в групі А. Їхніми суперниками будуть Нідерланди, Сербія або Білорусь і Португалія.

Україна 19 січня зіграє в матчі-відкриття проти Нідерландів, 23 січня битиметься з Сербією або Білоруссю, а завершать груповий етап 28 січня проти португальців.

Що відомо про виступи збірної України з футзалу

На п'яти останніх фінальних турнірах (Євро-2010 в Угорщині, Євро-2012 в Хорватії, Євро-2014 в Бельгії, Євро-2016 в Сербії і Євро-2018 в Словенії) збірна України незмінно припиняла боротьбу за медалі саме на стадії 1/4 фіналу.

Підопічні Олександра Косенка в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2022 провели у вересні спаринги з командою Румунії, поступившись супернику в першій зустрічі (1:2) і розгромивши в другій (4:0).