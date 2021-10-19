Найбагатші 10% американців володіють рекордними 89% всіх акцій в США

Найбільш заможні 10% американців володіють 89% всіх акцій в США, що є рекордним показником, свідчать дані Федеральної резервної системи (ФРС) США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому найбагатший 1% населення збільшив обсяг акцій компаній і пайових інвестиційних фондів більш ніж на $6,5 трлн у період пандемії коронавірусу.

У свою чергу, на частку інших 90% американців довелося близько 11% всіх акцій в порівнянні з 12% до пандемії.

Основним джерелом отримання доходу в США в період пандемії став фондовий ринок, капіталізація якого з березня 2020 року збільшилася майже вдвічі. Обсяг добробуту найбагатшого 1% американців зараз перевищує 32% від загального показника, що є рекордом.

Подібна ситуація зберігається, незважаючи на приплив мільйонів нових інвесторів на фондовий ринок. Так, кількість нових користувачів трейдингової платформи Robinhood збільшилася більш ніж на 10 млн за минулі два роки і зараз перевищує 22 млн.

Тим часом, на думку старшого наукового співробітника Urban-Brookings Tax Policy Center Стівена Розенталя, кількість нових інвесторів все ще невелика, при цьому середній розмір рахунку на Robinhood становить близько $4,5 тис.

"Багато хто з молодших інвесторів купували акції за вищими цінами, тоді як більш великі інвестори знаходяться на ринку вже багато років і бачили більш істотне зростання", - зазначив він.

Вартість акцій, що належать найбільш заможним 10% американців, збільшилася на 43% в період між січнем 2020 року і червнем 2021 року, згідно з даними ФРС. У свою чергу, цей показник для 90% населення збільшився на 33%.