У будинках Києва скоро включать опалення: відома дата

У житлових будинках Києва включать опалення вже в суботу, 23 жовтня. Зараз тепло дали в дитячі сади, школи та лікарні, повідомляє Сегодня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Тепло в будинках буде вже 23 жовтня

Як розповів Пантелеєв, є можливість і раніше підключити опалення, якщо буде заявка від житлових співтовариств.

"Мешканці будинку більшістю мають підтримати рішення підключення до тепла та направити копію протоколу до теплопостачальної компанії – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція". Ми всі живемо в умовах карантину, тому є шлях письмового анкетування, яке повинна зробити ініціативна група будинку, щоб не збирати будинкові збори" , – зазначив Пантелеєв.

Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садки та лікарні в Києві.