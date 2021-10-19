У будинках Києва скоро включать опалення: відома дата
У житлових будинках Києва включать опалення вже в суботу, 23 жовтня. Зараз тепло дали в дитячі сади, школи та лікарні, повідомляє Сегодня.
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Тепло в будинках буде вже 23 жовтня
Як розповів Пантелеєв, є можливість і раніше підключити опалення, якщо буде заявка від житлових співтовариств.
"Мешканці будинку більшістю мають підтримати рішення підключення до тепла та направити копію протоколу до теплопостачальної компанії – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція". Ми всі живемо в умовах карантину, тому є шлях письмового анкетування, яке повинна зробити ініціативна група будинку, щоб не збирати будинкові збори", – зазначив Пантелеєв.
Опалювальний сезон в Україні
В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садки та лікарні в Києві.
"Теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади та школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.