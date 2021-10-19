У Німеччині скасують основні COVID-заборони

Надзвичайний стан у Німеччині, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу, завершиться 25 листопада. Він діяв майже 19 місяців – з 28 березня 2020 року, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан. Виняткові заходи по боротьбі з COVID-19 закінчуються автоматично, якщо вони не продовжені голосуванням у парламенті.

Міністр зазначив, що Інститут Роберта Коха класифікує ризик для вакцинованих людей як помірний. А з огляду на поточний рівень вакцинації, надзвичайний стан має закінчитися.

При цьому Спан зазначив, що дотримання дистанції та правил протиепідемічної гігієни, а також носіння масок у приміщенні як і раніше абсолютно необхідні.

За даними порталу Worldometers, у Німеччині з початку пандемії було зафіксовано майже 4,4 млн випадків коронавірусу, померло 95,5 тисяч пацієнтів.

За останню добу виявлено 6,5 тисячі нових випадків хвороби, померло 57 осіб. 18 жовтня Німеччина посіла п'яте місце в Європі за новими випадками.