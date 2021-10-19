Renault готує лінійку автомобілів на водневих паливних елементах

Влітку 2021 року компанія Renault оголосила про підготовку лінійки комерційних автомобілів на водневих паливних елементах. У компанії вже створили перший прототип фургона Renault Master з нульовим рівнем викидів, повідомляє Судово-юридична газета.

Новинка отримала приставку Van H2-TECH в назві, а разом з нею і воднево-електричну силову установку. Вона складається з паливного елемента на 30 кВт, батареї ємністю 33 кВтг, електродвигуна і чотирьох баків, в яких міститься до 6 кг водню.

Резервуари вбудовані в дах автомобіля і накриті прозорим ковпаком. Запас ходу фургона складає 500 км. Заправити систему можна за п'ять хвилин.