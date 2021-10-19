У Еквадорі військовий вітрильник врізався в міст

Навчальний вітрильник Cisne Branco (Білий лебідь) ВМС Бразилії врізався в пішохідний міст в Еквадорі, що з'єднує місто Гуаякіль з островом Сантана в гирлі річки Гуаяс. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Кореспондент.

Вітрильник очікує транспортування в місцеву гавань, де буде проведено ремонт і додаткову перевірку його справності перед відходом з Еквадору.

Зазначено, що також затонув один із місцевих буксирів, який прибув для надання допомоги бразильському судну. При цьому, ніхто з членів екіпажів обох суден не постраждав. Ведеться перевірка причин інциденту, але, швидше за все, він пов'язаний із сильною течією річки.

Також наголошується, що це вже четвертий аналогічний інцидент з 2017 року, перший з яких призвів до обвалення 145-метрового прольоту мосту, що веде на острів, який має статус природоохоронної зони. Ще одне судно в 2018 році зіткнулося з іншим мостом, який веде на цей острів з сусіднього з Гуаякіль міста Дуран.