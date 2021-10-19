Virgin Galactic перенесла туристичні польоти у космос на 2022 рік

Американська компанія Virgin Galactic перенесла дату наступного туристичного суборбітального польоту, повідомляє Деловая столица.

Наступні комерційні польоти заплановані на четвертий квартал 2022 року.

Virgin Galactic хоче удосконалити обладнання. У компанії зазначили, що відповідну програму розпочали місяцем пізніше, ніж планувалося. Процес триватиме 8-10 місяців.

Компанія також збирається провести тестову місію корабля Unity-23. На борту перебуватимуть досвідченні льотчики. Дата запуску ще невідома.

Як заявив генеральний директор Virgin Galactic Майкл Колглезір, рішення компанії "спрямовані на безпеку, забезпечують найбільш ефективний шлях до комерційного обслуговування та є правильним підходом для бізнесу та клієнтів".