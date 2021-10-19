Біля берегів Греції трапився землетрус магнітудою 6,3

У понеділок, 19 жовтня, біля берегів Греції трапився потужний землетрус магнітудою 6,3. Підземні поштовхи відбулися о 8:32 ранку в районі моря недалеко від Карпатосу. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Обозреватель.

За даними Геодинамічного інституту, епіцентр знаходився в 156 км на південний схід від Карпатосу. Сейсмолог Акіс Целентіс сказав, що головний землетрус стався в 210 км на південний схід від Сітіі на глибині 50 км, та склав 6,1 бали за шкалою Ріхтера.

При цьому вчений повідомив, що причин для занепокоєння немає. Однак, професор Ефтіміс Леккас зазначив, що, за даними Європейсько-середземноморського центру, землетрус мав магнітуду 6,3.

Карпатос, Греція. Джерело: Карта

"Це був дуже сильний землетрус. Проте, через велику глибину вогнища не очікується афтершоків. Цей землетрус підтверджує те хвилювання, яке панує в Греції. Не виключено, що є й інші інциденти, безпечні" , – пояснив він.

Відзначається, що землетрус відчувався на Санторіні та Родосі.