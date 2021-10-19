Обрання віцеспікера і скасування закону про олігархів - порядок денний Ради (Оновлено)

Верховна Рада України у вівторок, 19 жовтня, збереться на чергове засідання, під час якого обере першого заступника голови парламенту, а також розгляне дванадцять постанов щодо скасування так званого закону про олігархів, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з порядком денним, опублікованим на сайті парламенту, спочатку розглядатимуть питання про призначення першого віцеспікера. Попри наявність двох кандидатур – Олександра Корнієнка ("Слуга народу") і Софії Федини ("Європейська солідарність") – найімовірніше місце праворуч від Стефанчука займе саме представник "Слуг".

Далі депутати внесуть певні зміни до порядку денного шостої сесії Верховної Ради та приступлять до розгляду постанов щодо скасування закону №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" через колізію з поправками.

Також в другому читання сьогодні розглядатимуть:

проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№5459-1);

проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (№5850);

проєкт Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України (№ 5852);

проєкт Закону про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (№5853).

Як заявив нардеп і представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, профільний комітет рекомендував включити до порядку денного законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу України.

"Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував ВР включити до порядку денного і прийняти за основу проєкт Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 6062 від 15.09.2021), поданий Кабінетом Міністрів України" , - написав він.

У першому ж читанні народні обранці розглянуть законопроєкт про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (№5241 та №5241-1) та проєкт закону "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" (№5572).