Як заощадити на опаленні: поради та досвід інших країн
В українських квартирах з кожним днем стає все холодніше, а тарифи на тепло неприємно дивують. Багато українців змушені економити на опаленні і обігріватися іншими методами. У хід йдуть теплі светри, вовняні ковдри і десятки літрів гарячого чаю, повідомляє УНІАН.
Як заощадити на опаленні в приватному будинку або квартирі
Існує кілька хитрощів, які допомагають зменшити тепловтрати в будинку.
- Поставте вікна з потрійним склопакетом - вони краще зберігають тепло.
- Встановіть сучасний конденсаційний котел з автоматикою.
- Поставте терморегулятор на термостат.
- У квартирі з центральним опаленням можна встановити лічильник обліку теплової енергії.
- У приватному будинку можна утеплити стіни і дах.
Як економлять на опаленні в різних країнах
У Німеччині встановлюють температуру повітря +16 у квартирі, а також встановлюють власні котельні для опалення. Дехто використовує електричні простирадла.
В Японії використовують килими і столи з підігрівом, електричні покривала, кондиціонери. У країні немає центрального опалення.
У Фінляндії для економії тепла встановлюють теплонасоси, які виводять тепло в будівлю. Таким чином можна заощадити 30% електроенергії.
У Британії опалення включають тільки вночі, а також не ставлять батареї на кухні. Температура повітря у квартирі зазвичай не перевищує 15 градусів.
Куди звертатися, якщо не топлять або топлять нижче норми
Енергетичний експерт Марія Яковлєва
Залежно від того з ким укладено договір на надання послуги з теплопостачання:
- У разі укладення договору з ОСББ, як колективного споживача з теплопостачальною компанією, необхідно звертатися в ОСББ, щоб прийшла комісія і перевірила фактичну температуру у вашому будинку.
- У разі укладення прямого індивідуального договору кожного споживача з теплопостачальною компанією, необхідно звертатися безпосередньо до теплопостачальної компанії, щоб комісія перевірила фактичну температуру в квартирі споживача.
- Згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України №151 від 17 лютого 2010 року "Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості" за результатами перевірки комісії фактичної температури в приміщеннях потрібно звернутися в ОСББ або теплопостачальної компанії з вимогою перерахунку суми за неякісно надані послуги теплопостачання.