Як заощадити на опаленні: поради та досвід інших країн

В українських квартирах з кожним днем стає все холодніше, а тарифи на тепло неприємно дивують. Багато українців змушені економити на опаленні і обігріватися іншими методами. У хід йдуть теплі светри, вовняні ковдри і десятки літрів гарячого чаю, повідомляє УНІАН.

Як заощадити на опаленні в приватному будинку або квартирі

Існує кілька хитрощів, які допомагають зменшити тепловтрати в будинку.

Поставте вікна з потрійним склопакетом - вони краще зберігають тепло.

Встановіть сучасний конденсаційний котел з автоматикою.

Поставте терморегулятор на термостат.

У квартирі з центральним опаленням можна встановити лічильник обліку теплової енергії.

У приватному будинку можна утеплити стіни і дах.

Як економлять на опаленні в різних країнах

У Німеччині встановлюють температуру повітря +16 у квартирі, а також встановлюють власні котельні для опалення. Дехто використовує електричні простирадла.

В Японії використовують килими і столи з підігрівом, електричні покривала, кондиціонери. У країні немає центрального опалення.

У Фінляндії для економії тепла встановлюють теплонасоси, які виводять тепло в будівлю. Таким чином можна заощадити 30% електроенергії.

У Британії опалення включають тільки вночі, а також не ставлять батареї на кухні. Температура повітря у квартирі зазвичай не перевищує 15 градусів.

Куди звертатися, якщо не топлять або топлять нижче норми

Енергетичний експерт Марія Яковлєва

Залежно від того з ким укладено договір на надання послуги з теплопостачання: