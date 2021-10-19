Закупорка стравоходу: чим загрожують популярні продукти з Instagram

Ягоди годжі і асаї, насіння льону і чіа, кокосове масло, кіноа і амарант, альтернативна пшеничному борошну, рослинне молоко…, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Украина.

Завдяки соцмережам, зокрема, Instagram, де кожен "зожник" поспішає виставити фото з авокадо, здається, що інших продуктів-антиоксидантів просто не існує і терміново потрібно бігти за чаєм матча. Але на ділі без всіх цих розкручених продуктів можна легко прожити! І при цьому харчуватися збалансовано, отримуючи всі необхідні нутрієнти.

Більш того: при неправильному застосуванні, деякі з таких продуктів можуть завдати шкоди організму. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Коли говорять про ягоди годжі або асаї, розповідають історії про антиоксидантну активність. Проте смородина, малина і чорниця теж володіють цими властивостями.

розповідають історії про антиоксидантну активність. Проте теж володіють цими властивостями. Насіння льону та чіа містять багато поживних речовин. Однак будь-які насіння - продукт жирний і висококалорійний, тому щодо реальних розмірів порцій ми отримуємо не так багато нутрієнтів.

містять багато поживних речовин. Однак будь-які насіння - продукт жирний і висококалорійний, тому щодо реальних розмірів порцій ми отримуємо не так багато нутрієнтів. Насіння льону та чіа потрібно ще правильно їсти! Насіння льону краще подрібнювати, адже це полегшує їх перетравлення. Цілісне насіння може пройти через шлунково-кишковий тракт і покинути товстий кишківник в неперетравленому вигляді.

потрібно ще правильно їсти! Насіння льону краще подрібнювати, адже це полегшує їх перетравлення. Цілісне насіння може пройти через шлунково-кишковий тракт і покинути товстий кишківник в неперетравленому вигляді. Не слід їсти багато насіння льону за раз, щоб не закоркувати кишківник. І важливо запивати їх великою кількістю води.

Чіа слід замочувати або додавати в продукти, які містять рідину, наприклад, вівсянку або йогурт. Їсти чіа в сухому вигляді і запивати водою не потрібно, оскільки вони швидко розбухають і навіть можуть викликати закупорку стравоходу!

Насіння льону та чіа можуть взаємодіяти з медичними препаратами, тому якщо ви приймаєте ліки і купуєте насіння, слід радитися з лікарем, коли і як їх краще їсти.