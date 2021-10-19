Закупорка стравоходу: чим загрожують популярні продукти з Instagram
Ягоди годжі і асаї, насіння льону і чіа, кокосове масло, кіноа і амарант, альтернативна пшеничному борошну, рослинне молоко…, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Украина.
Завдяки соцмережам, зокрема, Instagram, де кожен "зожник" поспішає виставити фото з авокадо, здається, що інших продуктів-антиоксидантів просто не існує і терміново потрібно бігти за чаєм матча. Але на ділі без всіх цих розкручених продуктів можна легко прожити! І при цьому харчуватися збалансовано, отримуючи всі необхідні нутрієнти.
Більш того: при неправильному застосуванні, деякі з таких продуктів можуть завдати шкоди організму. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.
- Коли говорять про ягоди годжі або асаї, розповідають історії про антиоксидантну активність. Проте смородина, малина і чорниця теж володіють цими властивостями.
- Насіння льону та чіа містять багато поживних речовин. Однак будь-які насіння - продукт жирний і висококалорійний, тому щодо реальних розмірів порцій ми отримуємо не так багато нутрієнтів.
- Насіння льону та чіа потрібно ще правильно їсти! Насіння льону краще подрібнювати, адже це полегшує їх перетравлення. Цілісне насіння може пройти через шлунково-кишковий тракт і покинути товстий кишківник в неперетравленому вигляді.
- Не слід їсти багато насіння льону за раз, щоб не закоркувати кишківник. І важливо запивати їх великою кількістю води.
- Чіа слід замочувати або додавати в продукти, які містять рідину, наприклад, вівсянку або йогурт. Їсти чіа в сухому вигляді і запивати водою не потрібно, оскільки вони швидко розбухають і навіть можуть викликати закупорку стравоходу!
- Насіння льону та чіа можуть взаємодіяти з медичними препаратами, тому якщо ви приймаєте ліки і купуєте насіння, слід радитися з лікарем, коли і як їх краще їсти.
- Авокадо - у ньому немає нічого такого, чого ми не можемо отримати з інших продуктів.
- Кіноа і амарант виграють по окремих нутрієнтів (в них більше калію і магнію, в амаранті - ще й кальцію), але в іншому за складом поживних речовин вони практично ідентичні гречці, перловці і булгуру.
- Альтернативне борошно рекламують як заміну пшеничному, в якому міститься глютен. Однак він для більшості людей не страшний!
- Рослинне молоко - альтернатива для людей з алергією на молочний білок або непереносність лактози. Але по нутрієнтам рослинне далеко не завжди прирівнюється до молока тварин.
- Чай матча - це просто чай. Не варто вішати на нього ярлик "лікує від таких-то хвороб...". Робіть висновки.