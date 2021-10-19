Оцінено ефективність комбінацій з вакциною AstraZeneca

Дослідники зі Швеції показали, що в людей, які отримали комбінацію з доз вакцин AstraZeneca і мРНК-вакцини, ризики зараження коронавірусною інфекцією були нижче, ніж у тих, хто отримав дві дози векторної вакцини, повідомляє Лента.Ру.

В середньому період спостереження за більш ніж 700 тисячами учасників склав 2,5 місяця. За цей час ризик зараження у 94 тисяч тих, хто отримав комбінацію вакцин AstraZeneca і Pfizer, скоротився на 67 відсотків, а у тих 16 тисяч, кому другою дозою давали препарат Moderna - на 79 відсотків. Середня ефективність для обох вакцин склала 68 відсотків. Усього з цього числа заразилися коронавірусною інфекцією 187 осіб. У тих, хто отримав дві дози AstraZeneca цей показник склав 50 відсотків (у 430 тис. осіб).

Дослідники підкреслюють, що при оцінці ефективності вони брали до уваги всі фактори ризику COVID-19. Що важливо, зазначають вони, оцінка ефективності комбінацій поширюється і на «дельта»-варіант SARS-CoV-2, яким найбільше заражалися учасники дослідження. Випадки тромбоемболічних ускладнень для всіх комбінацій були вкрай рідкісні, підкреслюють фахівці.

Раніше ряд країн Європи призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca людей старше 65 років через виявлення тромбозу в пацієнтів. Усім тим, хто вже отримав першу дозу векторної вакцини, було рекомендовано отримати другу дозу мРНК-вакцин.